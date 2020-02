Shannen Doherty, il cancro al seno è tornato: "È al quarto stadio, difficile da accettare"

Shannen Doherty ha di nuovo il cancro al seno. Lo ha rivelato lei stessa durante un’intervista a Abc. La ribelle di Beverly Hills 90210, 48 anni, ha detto che è allo stadio 4 ed è ritornato dopo che nel 2017 era in fase di remissione.

«È difficile da digerire - ha detto -. È una pillola amara da ingoiare sotto molti aspetti».

L’attrice ha confessato che ci sono giorni in cui si chiede, perché è capitato proprio lei? Oppure in altri si chiede perché non a lei.

«Chi altri oltre a me merita questo - continua - Nessuno di noi». La Doherty ha spiegato che inizialmente ha cercato di mantenere riserbo sulla sua malattia soprattutto dopo la morte di Luke Perry nel marzo del 2019 a causa di un’ischemia aggiungendo anche che essere presente nel reboot di Beverly Hills 90210 era il minimo che potesse fare per onorare la memoria dell’attore.

«È stato cosi strano per me essere diagnosticata - ha detto - e vedere invece qualcuno che era apparentemente più sano di me venire a mancare».

«Uno dei motivi oltre a Luke - spiega ancora - che ho fatto 90210 e per cui non ho detto niente è per dimostrare che una persona con un cancro stadio 4 può lo stesso lavorare nonostante il suo stato di salute».

Ha concluso dicendo che la vita non finisce nel momento in cui si riceve una diagnosi e che c'è ancora da vivere.

