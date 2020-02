Messina quarta città più trafficata d'Italia, nella top 10 anche Reggio Calabria

Il problema di Messina è…il traffico. Parafrasando una celebre battuta del film di Roberto Benigni “Johnny Stecchino”, non si va lontano dalla verità. La città dello Stretto è la quarta d'Italia per livello di congestione delle sue strade.

Il riferimento originale della fortunata pellicola del 1991, resta valido, perché Palermo è la seconda città più trafficata del Paese, dietro Roma e davanti a Napoli. Ma Messina è la prima della città di medie dimensioni nella graduatoria del 2019 stilata nella nona edizione del TomTom Traffic Index.

Dunque Messina è la quarta città più trafficata d'Italia con un dato del 31%. Secondo l'analisi di TomTom, in pratica, un automobilista messinese impiega il 31% in più del tempo necessario per raggiungere la sua meta, proprio per via del traffico. Nella graduatoria nazionale, Roma guida con il 38%, Palermo è al 36% e Napoli al 32%. Dietro Messina, Milano, Genova e Catania. Nona Reggio Calabria (27%).

L'articolo completo nell'edizione odierna di Messina della Gazzetta del Sud.

