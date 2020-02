Chi vuol essere milionario?, concorrente corregge una domanda durante il quiz

Una domanda chiara quella posta al quiz “Chi vuol essere milionario?”: “Quale di queste metafore animalesche non trae propriamente origine dal nome di un animale?”.

Tuttavia le opzioni proposte non hanno convinto il concorrente che, pur avendo poi dato la risposta giusta, ha poi bacchettato gli autori.

Fra le opzioni di risposta infatti vi erano: "Cieco come una talpa", "Piangere come un vitello", "Sano come un pesce", "Testardo come un mulo". Il concorrente Alessandro ha dunque fatto notare che le risposte proposte non erano metafore, come indicato nella domanda, ma similitudini.

“Non si tratta di metafore”, ha detto Alessandro al conduttore Gerry Scotti. Le figure proposte dagli autori, secondo il concorrente, infatti, erano similitudini. Le metafore mettono a confronto due concetti, ma nel caso delle risposte indicate durante il quiz, è stato utilizzato l’avverbio di paragone “come”.

Ad ogni modo, Alessandro ha poi risposto correttamente alla domanda, scegliendo la B.

