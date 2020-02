Grande Fratello Vip, televoto annullato: ecco le frasi choc di Clizia Incorvaia

Grande Fratello ha annullato il televoto per un provvedimento disciplinare nei confronti di un concorrente che ha pronunciato frasi inaccettabili. A cambiare i programma di stasera sarebbe stata una frase pronunciata da Clizia Incorvaia rivolta ad Andrea Denver, per averla nominata mandandola al televoto.

“Sei un Buscetta, un pentito. Non parlo con gli uomini senza palle come te. Le tue lacrime non valgono niente“, ha detto riferendosi ad Andrea.

Nella puntata di stasera, lunedì 24 febbraio, i dettagli di questa decisione. Gli utenti che hanno espresso il proprio voto tramite sms nella sessione annullata verranno rimborsati.

© Riproduzione riservata