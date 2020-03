Anna Tatangelo e Gigi D'Alessio si sono lasciati, la conferma sui social: "Ci abbiamo provato"

Anna Tatangelo e Gigi D'Alessio non stanno più insieme.

Dopo una prima crisi e una tentata riappacificazione, i due si sono detti nuovamente addio, e stavolta sembra in via definitiva.

A confermare le voci di questi giorni i due artisti che, nelle loro storie di Instagram, hanno ammesso la fine della loro storia. "Non stiamo più insieme da un po'. Ci abbiamo provato, in ogni modo, ma non ci siamo riusciti. Succede a tanti, è successo anche a noi. Le nostre strade si dividono - si legge nella nota della coppia - ma siamo sicuri che cammineremo sempre l'uno accanto all'altro per nostro figlio Andrea. Ed è per lui che spero che la nostra privacy, in questo momento difficile e delicato, venga rispettata".

Da tempo girava l'indiscrezione secondo la quale la Tatangelo aveva nuovamente lasciato casa.

Anna Tatangelo ha dunque lasciato la villa di famiglia che si trova alle porte di Roma e dove vive con D'Alessio da più di dieci anni. La cantante si sarebbe trasferita in un appartamento in zona Parioli, lo stesso dove si era rifugiata durante la prima crisi col compagno.

“Non è facile ricominciare. Ci vuole buona volontà per capire se c’è qualcosa di bello da salvare nel rapporto”, aveva detto la Tatangelo quando, dopo la prima crisi, i due erano tornati insieme. Ma sembra che adesso una nuova separazione incombe sulla coppia.

Intanto, già sul suo profilo Instagram, la Tatangelo non aveva più condiviso selfie insieme a D'Alessio. Nelle sue storie, che raccontano momenti di vita quotidiana, D'Alessio non è più comparso.

Gigi D'Alessio è stato sposato dal 1986 fino al 2006 con Carmela Barbato dalla quale ha avuto tre figli Claudio, Ilaria e Luca.

Nel 2006 è stata resa nota la sua relazione con la cantante Anna Tatangelo, iniziata nel febbraio 2005 e messa in pausa nel 2017. I due hanno un figlio, Andrea, nato il 31 marzo 2010. Nel 2018 la prima crisi della coppia. I due poi erano tornati insieme. Stavolta la definitiva rottura.

