Fotografie da Marte, l'incredibile panoramica del Pianeta Rosso diffusa dalla Nasa

Un miliardo e ottocento milioni di pixel per l'immagine di Marte con la più alta risoluzione di sempre. Tutto merito del rover Curiosity che ha fotografato il panorama del pianeta rosso a 360 gradi frutto di un'operazione di "collage" di 1200 singole foto.

La foto mostra l'area circostante la montagna Aeolis Mons, alta circa 5mila metri che sorge sulla base del cratere Gale, che ha un diametro di oltre 150 chilometri. I ricercatori della Nasa hanno programmato Curiosity affinché scattasse le istantanee durante i giorni del Ringraziamento, periodo durante il quale i tecnici erano in ferie.

Secondo quanto reso noto dall'Agenzia spaziale americana, Curiosity ha catturato le immagini in 6 ore e mezza in 4 giorni. “Mentre molti membri del nostro gruppo erano a casa a godersi il tacchino, Curiosity ha prodotto questa festa per gli occhi” ha detto Ashwin Vasavada del Jet Propulsion Laboratory (Jpl) dell’agenzia spaziale americana.

