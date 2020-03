Al Bano e l'emergenza Coronavirus: "Per la prima volta ho paura"

Al Bano in tv ammette: "Per la prima volta nella mia vita ho un po' di paura non tanto per me, ma per i miei figli e per tutti". Il cantante non nasconde la sua preoccupazione di fronte all'emergenza Coronavirus che ha colpito l'Italia.

Intervistato in tv, a Mattino 5, il "leone di Cellino San Marco" ha ammesso di provare un po' di paura di fronte a questa situazione.

Il cantante ha anche colto l'occasione per lanciare il suo appello così che tutti possano seguire le direttive date dal governo.

"Tutti stiamo prendendo coscienza che questa è una 'terza guerra mondiale'. E questo nemico attacca chiunque, di qualsiasi razza, religione, colore", ha detto.

E ancora: "Siamo inermi di fronte a questo virus, che non perdona nessuno. Bisogna correre ai ripari. Certo è che questo scappare dal Nord al Sud è quasi un atto naturale, un ritorno alle radici. Va capito, accettato, anche se per certi versi condannato".

"Ora sono a casa, - ha concluso Al Bano - a scoprire la gioia di stare a casa. Adesso abbiamo il tempo di fare ordine, pulizia della nostra casa. Abbiamo tempo per fare revisione della nostra casa. Questo virus è invisibile e tu ti ritrovi contagiato senza rendertene conto".

In diretta a #Mattino5 l'appello di #Albano da Cellino San Marco



"Per la prima volta della mia vita ho paura" pic.twitter.com/6YhWYCTu1o — Mattino5 (@mattino5) March 10, 2020

© Riproduzione riservata