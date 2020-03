Coronavirus, Heather Parisi contro la raccolta fondi dei Ferragnez: è scontro sui social

Organizzano una raccolta fondi per la terapia intensiva dell'ospedale San Raffaele di Milano ed ecco che si scatena la polemica con Heather Parisi.

Chiara Ferragni e Fedez in questa settimane di emergenza da Coronavirus sono scesi in campo, attraverso i social, per invitare tutti a fare una donazione. Iniziativa che ha avuto parecchio successo visto che, in un solo giorno, sono stati raccolti oltre 3 milioni di euro.

Da Hong Kong, però, Heather Parisi ha mostrato il suo disappunto. La ballerina ha accusato la coppia infatti di aver lanciato una raccolta fondi per una struttura che fa parte della Sanità privata, anzichè pensare a quella pubblica.

"Non era meglio promuovere la raccolta fondi per l'emergenza del Covid-19 a favore della sanità pubblica e degli ospedali che davvero ne hanno bisogno invece che a favore del più grande gruppo di sanità privata d'Italia (GSD)?", ha scritto la Parisi su Twitter. Pronta la risposta del rapper che ha tuonato: "Se al posto di dare aria alla bocca tanto per darla ti informassi, le terapie intensive saranno destinate al sistema sanitario pubblico a cui il San Raffaele è iscritto. Ma tu invece al posto di lamentarti, che fai? Le coreografie?".

© Riproduzione riservata