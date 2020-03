Sta spopolando in queste ore la challenge lanciata dalla regina della dance Gloria Gaynor. La cantante è apparsa in un video intenta a lavarsi le mani, sulle note di "I will survive". Ecco che in molti hanno iniziato ad imitarla, condividendo ognuno sui propri canali social il video della loro challenge.

La Gaynor ha voluto così ribadire l'importanza di lavarsi le mani, alla luce dell'emergenza Coronavirus.

