Coronavirus, Giacomo Gianniotti di Grey’s Anatomy: "Fiero di essere italiano"

Giacomo Gianniotti, l'attore italiano di “Grey’s Anatomy” manda un messaggio agli italiani su Instagram. "Ciao Italia, è con il cuore pesante che faccio questo video".

"Mi dispiace per quello che sta succedendo ma le battute sui social, i flashmob sui balconi per tenere alto il livello di felicità anche in questo periodo, mi rende fiero di essere italiano. Mi ricorda chi siamo e cosa possiamo affrontare", ha continuato l'attore.

Gianniotti nella serie intepreta il dottor Andrew De Luca.

Nato a Roma il 19 giugno 1989, Gianniotti è cresciuto a Toronto, in Canada. Parla sia l'italiano e l'inglese. A 10 anni ha esordito con un piccolo ruolo nel film di Giulio Base La bomba girato a Cinecittà.

Si è diplomato al Humber College's Theatre Program e ha completato gli studi di recitazione al Norman Jewison's Canadian Film Centre, di Toronto.

Dal 2015 recita nella serie televisiva Grey's Anatomy, prima come guest nell'11esima stagione della serie, poi come membro ricorrente per 9 episodi, in seguito come membro regolare per i restanti 15 episodi della 12esima stagione.

