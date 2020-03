Bradley Cooper e Katie Holmes, dall'America un nuovo gossip: i due stanno insieme?

Bradley Cooper e Katie Holmes stanno insieme?

Direttamente dall'America, un nuovo gossip "scuote" il mondo dello star system. Secondo gli ultimi rumors, i due starebbero insieme già da qualche mese. Avrebbero deciso di frequentarsi in segreto. A lanciare il gossip è stato Ok! Magazine, secondo il quale i due si sarebbero incontrati per la prima volta a New York.

I due farebbero coppia fissa da tre mesi. Katie Holmes è mamma di una bambina, Suri di 13 anni, nata da una sua precedente relazione con Tom Cruise.

