Laura Pausini e Tiziano Ferro intrattengono i loro fan via streaming con aneddoti e canzoni. Un modo per fare compagnia a tutti quelli che sono in casa per via dell'emergenza Coronavirus.

Un collegamento in simultanea che ha unito i due artisti sui social, riuscendo a chiamare a raccolta tantissimi fan.

Chiacchiere, momenti di riflessione e poi tutti insieme a cantare una delle canzoni più celebrei di Tiziano Ferro "Non me lo so spiegare".

