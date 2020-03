Emergenza Coronavirus, Bono degli U2 canta per l'Italia: il video su Instagram

Bono degli U2 lancia a sorpresa su Instagram una nuova canzone. Ha spiegato di essersi lasciato ispirare dal popolo italiano, protagonista dell'emergenza Coronavirus.

Si tratta di un brano, intitolato "Let your love be known", dedicato a dottori, infermieri e personale sanitario impegnato in prima linea in questa lotta contro la pandemia. La canzone sta girando sui social come messaggio di solidarietà per l'Italia. Non si sa ancora se uscirà come singolo ufficiale della band.

