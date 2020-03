Fedez ferma i flashmob in balcone: "Segno di rispetto per le vittime del Coronavirus"

In segno di rispetto per le vittime del Coronavirus, Fedez ferma i flashmob dal suo balcone di casa.

Una decisione presa dopo il duro sfogo di Beppe Fiorello. L'attore siciliano, fratello di Rosario, aveva duramente attaccato chi sui social continuava ad organizzare dirette, musica in balcone, canti e balli per scacciare la noia dovuta alla prolungata permanenza in casa., vista l'emergenza sanitaria.

Piuttosto, Fiorello aveva chiesto maggiore rispetto per le vittime del Coronavirus, dopo aver visto le immagini dei camion militari a Bergamo mentre trasportavano le bare.

"Dobbiamo fare tre giorni di lutto nazionale, silenzio totale - aveva detto - per rispetto di queste persone e le loro famiglie. Basta, non si può più ridere".

Ecco che il rapper ha accolto l'invito di Fiorello, sospendendo il suo appuntamento giornaliero delle 18 dal balcone di casa sua durante il quale, finora, ha intrattenuto i suoi vicini con ogni genere di musica.

“Buongiorno a tutti - ha scritto su Instagram Fedez, marito di Chiara Ferragni -. Nel rispetto delle numerose vittime di questi giorni le dirette dal balcone si prendono qualche giorno di pausa”.

