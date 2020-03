Coronavirus e comunicazione, gli errori commessi in tempi di crisi

Coronavirus e comunicazione di crisi. L'emergenza Covid-19 ha reso difficile la gestione comunicativa a causa di una molteplicità di fattori, alcuni dei quali tipici dei casi di emergenza, altri invece nuovi, che ci si è trovati a dover fronteggiare per la prima volta.

Come riporta manageritalia.it, si tratta della prima emergenza sanitaria ai tempi della disintermediazione generata da fonti di informazione secondarie, in particolare social network e piattaforme di messaggistica personale, utilizzate in maniera massiccia e virale per la condivisione rapida e incontrollata di notizie purtroppo spesso false.

Questo ha portato le istituzioni coinvolte nella comunicazione e i loro portavoce a commettere alcuni errori, applicando le regole della comunicazione pubblica e politica alla comunicazione di crisi, senza considerare che si tratta di due mondi molto diversi e distanti.

La comunicazione politica si basa su toni sensazionalistici, dichiarazioni e posizioni che possono essere contraddittorie fra loro, purché a effetto, in quanto hanno come obiettivo quello di colpire l’utente. La comunicazione di crisi risponde a regole ben diverse ed è mancato un piano che, una volta individuati gli obiettivi da perseguire, elaborasse e aggiornasse continuativamente i messaggi da trasmettere, i canali da utilizzare.

La pianificazione avrebbe consentito alle istituzioni di essere pronte ad affrontare l'emergenza e quindi di accelerare i tempi della comunicazione al fine di renderli rapidi, come il crisis management richiede, ma al tempo stesso di garantire un flusso di comunicazione coordinato e corretto che non cavalcasse l’onda emotiva.

Al contrario, il flusso di comunicazione è stato caratterizzato da un sovraccarico di informazioni provenienti da molteplici fonti. Sarebbe stata necessaria una comunicazione coordinata e centralizzata, mentre, anche a causa delle previsioni legislative in materia di tutela della salute che attribuiscono un ruolo autonomo alle Regioni, le informazioni trasmesse sono state parcellizzate e sovraccariche.

Avrebbe dovuto parlare una sola fonte, invece si sono accalcate le dichiarazioni di Governo, Ministero della Salute, governatori, assessori, sindaci e persino i virologi hanno iniziato a polemizzare fra loro a colpi di post sui social network. Un'attività di comunicazione interna avrebbe avuto la funzione di coordinare le posizioni dei singoli esponenti politici secondo messaggi coerenti.

La frequenza di aggiornamenti e commenti avrebbe potuto essere asciugata: conferenze stampa, interviste, ospitate radio e tv, post e video sui social media si sono susseguiti invece a ritmi incessanti. I contenuti avrebbero potuto essere meno allarmistici, meno emotivi, risultare maggiormente legati a motivazioni precauzionali e organizzative e anche, per quanto possibile, di natura positiva.

Per implementare quelle azioni di comunicazione di crisi, trascurate a causa dell’avvento di un'emergenza così violenta e inaspettata e dall'evoluzione così incerta, i professionisti della comunicazione possono fare sistema per remare verso un'unica direzione tesa ad assicurare prima una comunicazione coordinata e corretta e successivamente il recovery della reputazione dell’Italia.

I singoli possono darsi da fare per contrastare le fake news e condividere sui social e su Whatsapp solo notizie certe attraverso semplici accorgimenti: cercare l'informazione anche sui media tradizionali; audio, messaggi e video senza nome e cognome hanno buone possibilità di essere falsi; se invece citano un nome (anche di un esperto), cercarlo sul web per effettuare le opportune verifiche; fare attenzione ai titoli esagerati e altisonanti, cosi come a testi pieni di errori o formattazioni di testo anormali; fare attenzione alle fonti di origine, spesso il sito ha un'url molto simile (ma non identica) a quella di un sito esistente.

