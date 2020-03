Coronavirus, a Londra dai figli di William e Kate applauso a medici e infermieri

I figli di William e Kate omaggiano medici, infermieri e tutto il personale impegnato nella lotta al Coronavirus con un lungo applauso.

In un video girato a Londra dunque i tre bambini - George, Charlotte e Louis - applaudono. Anche per la royal family questi sono giorni difficili: dalla notizia della presunta morte del principe Filippo, alla regina in isolamento a Windsor.

E ancora il principe Carlo positivo, ed Harry lontano dalla famiglia in Canada.

"A tutti i dottori, le infermiere, gli assistenti, i medici di base, i farmacisti, i volontari e a tutto il personale del Servizio sanitario nazionale - si legge sul profilo Instragram Kensington Royal - che sta lavorando instancabilmente per aiutare chi è affetto da Covid-19".

© Riproduzione riservata