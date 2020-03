Coronavirus, il racconto di Costanza Caracciolo: vista l'emergenza ho partorito da sola

Nata la sua secondogenita, Isabel, Costanza Caracciolo racconta sui social le fasi del parto, avvenuto in condizioni "anomale" vista l'emergenza Coronavirus.

Isabel è nata lo stesso giorno in cui Mina ha compiuto 80 anni. E proprio sulle note di "Amor mio" che l'ex velina siciliana ha partorito.

Rivolgendosi alla bambina, la Caracciolo ha iniziato così il suo racconto: "Nessuno mai avrebbe creduto che avremmo affrontato un momento così importante da sole, senza il tuo papà, senza la famiglia e gli amici, ma devo dire che ce la siamo cavata davvero bene".

L'ex velina infatti, per via delle restrizioni imposte dall'emergenza sanitaria, non ha potuto avere al suo fianco la sua famiglia, nè il marito.

"Durante il tragitto, mentre mi accompagnava papà, era tutto molto strano, strade vuote, silenzio assordante e io tremavo all’idea di dover affrontare tutto da sola. Invece è stato un parto magnifico a suon di musica, con un team quasi tutto al femminile ed è andata benissimo, sei nata tu, gioia e luce di cui avevamo bisogno". Un riflessione poi sul periodo che l'Italia sta affrontando: "Far finta di niente rispetto a quello che succede qui fuori è impossibile, però per 24 ore non ci ho pensato ed è stato bellissimo".

