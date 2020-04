Coronavirus, Francesco Renga a casa lontano dai figli: "Preoccupato per loro"

Preoccupazioni e timori di Francesco Renga dovuti all'emergenza Coronavirus. Il cantante è padre di due figli, Jolanda e Leonardo, avuti da una sua precedente relazione con Ambra Angiolini.

In questi giorni, Renga è in prima linea per sostenere la sua città, Brescia, una delle province più colpite della Lombardia. "Non nascondo di essere in apprensione per i miei figli. Prima della quarantena - ha spiegato - sono partiti per la montagna insieme ad Ambra e per fortuna stanno tutti bene".

E ancora, "spero che questa esperienza ci migliori tutti. Sono stato fortunato perché i miei figli erano partiti per la montagna assieme alla mamma. Avevo capito che qua stava succedendo qualcosa".

Infine, a Billboard Italia, Francesco Renga ha poi raccontato della sua città: "A Brescia, oltre a quella sanitaria, c'è anche l'emergenza sociale. La gente non ha denaro per fare la spesa. SOStieni Brescia è stata creata appunto per dare una mano”.

Il cantante ha anche condiviso un video della suà città, accompagnato da un lungo testo: "SOSteniamo Brescia. Quelle che vedete sono immagini della mia città, Brescia. Sono immagini di questi giorni... mostrano una città desolata, spettrale, una città vuota. Tocca a noi riempirla. Ora, subito. Dobbiamo riempirla d’amore, solidarietà e comunione. Quello che è successo non riuscirà a spegnere la nostra luce e non piegherà il nostro spirito... non può, non deve. Questa vuol essere una preghiera di aiuto e allo stesso tempo un messaggio di speranza e di fiducia nel futuro. Alla fine di questo video troverete le indicazioni per poter dare un aiuto concreto e immediato per quella che sarà la prossima emergenza: le famiglie. Le donne e gli uomini che sopravvissuti al covid 19 adesso rischiano di soccombere alla crisi che li aspetta. Vi chiedo di continuare a riempire la nostra città di noi. Amore, solidarietà e comunione. Nessuno deve rimanere indietro. Siamo noi questa città. Tutti noi siamo Brescia. Ognuno di noi ha la possibilità di diventare un Angelo".

