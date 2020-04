Alec Baldwin a 62 anni sarà di nuovo papà: in arrivo il quinto figlio

Alec Baldwin diventerà padre per la quinta volta. L'attore ha 62 anni.

La sua vita sentimentale è sempre stata movimentata. Nel 1992 infatti ha sposato l'attrice Kim Basinger. Matrimonio poi finito nel 2006. La coppia ha avuto una figlia, Ireland, nata nel 1995.

Il 30 giugno del 2012 nella cattedrale di St. Patrick a New York ha sposato la sua insegnante di ginnastica, Hilaria Lynn Thomas, dopo un anno di fidanzamento.

Il 23 agosto 2013 i due sono diventati genitori di una bambina chiamata Carmen Gabriela.

Il 17 giugno 2015 hanno avuto un altro figlio, Rafael. Il 12 settembre del 2016 è nato il loro terzo figlio, Leonardo Àngel Charles, mentre il 17 maggio 2018 è la volta del quarto figlio, Romeo Alejandro David. Ora l'annuncio del quinto in arrivo.

L'annuncio del bebè in arrivo è stato dato su Instagram con un video in cui si vede il pancino di Hilaria.

“Alzate il volume… - ha scritto la coppia sui social -.Lasciate che il piccolo faccia rumore, perché non ho le parole per esprimere quanto questo rumore ci renda felici. Voglio solo darvi questa grandiosa notizia, perché tutto sta andando bene e il piccolino è in salute. Sono qui per condividerlo con voi”.

© Riproduzione riservata