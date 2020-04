Giulia De Lellis e il ritorno di fiamma con Andrea Damante: "Le corna? Una verità passata"

Tornata fra le braccia Andrea Damante, Giulia De Lellis sta trascorrendo la sua quarantena insieme a lui a Pomezia, confermando di fatto il loro ritorno di fiamma nonostante in passato il dj abbia ceduto a diverse "scappatelle".

Tanto da spingere la De Lellis a scrivere un libro: "Le corna stanno bene su tutto ma io stavo meglio senza" in cui l'influencer aveva raccontato la turbolenta fine della storia d'amore appunto con Damante.

Libro che, alla luce di questo ritorno di fiamma, Selvaggia Lucarelli ha definito una "fuffa". "Quel libro però oggi rappresenta una verità passata, - ha chiarito la De Lellis - rappresenta cose che sono riuscita a mettere via aiutando non solo me stessa, ma tantissime altre persone. Ma ciò che è stato resta, da parte, in un libro come in questo caso, o nella mente. Senza sminuire nè ieri e nè oggi".

La De Lellis ha infine giustificato la scelta di tornare con Damante, dicendo: "Tranquilli, al massimo mi faccio male io mica voi".

© Riproduzione riservata