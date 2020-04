Laura Pausini sul Coronavirus, l'appello: "Ai vostri figli dite sempre la verità"

Riflessione su Instagram di Laura Pausini sui bambini che stanno vivendo queste settimane di emergenza dovuta al Coronavirus.

La cantante ha voluto condividere le paure di madre e le difficoltà che ogni giorno incontra, avendo anche lei una figlia che oggi ha 7 anni.

"Paola ha 7 anni e come tutti i bambini in Italia e in molti paesi del mondo, improvvisamente ha cambiato le sue abitudini scolastiche", ha scritto la Pausini.

"Ora segue le lezioni da casa - continua - e fa i compiti ogni giorno con me. Mi dice sempre che le mancano la scuola, i suoi compagni e le sue maestre. Mi chiede ogni mattina se il Coronavirus è andato via".

La cantante dunque ha voluto lanciare un appello a tutti i genitori: "Parlare con i nostri bambini cercando di non nascondere loro la verità ma rassicurandoli allo stesso tempo, credo sia necessario, oggi più che mai".

Paola è nata nel 2013 dalla relazione di Laura Pausini con Paolo Carta. I due stanno insieme dal 2005. Carta è anche produttore artistico e chitarrista della cantante.

