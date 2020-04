Coronavirus, Peter Gabriel e la racconta fondi per l'Italia: "Amo questo Paese"

Peter Gabriel scende in campo per dare una mano alla Protezione Civile e alla Croce Rossa italiani impegnati nella lotta al Coronavirus. L’ex leader dei Genesis ha reso disponibili online due documentari-live, chiedendo donazioni per aiutare l’Italia nella lotta al coronavirus. Si tratta di 'Scratch My Back' e 'Taking the Pulse - Live in Verona', entrambi filmati il 26 settembre 2010 a Verona, che sono stati pubblicati sul canale Vimeo della sua etichetta Real World.

Sul sito il 70enne musicista inglese scrive: «Per quasi 50 anni ho amato l’Italia, le persone, la cultura, il cibo, la storia e più recentemente la Sardegna».

«L'Italia ci offrì lavoro quando di lavoro non ce n'era, specialmente ogni estate negli anni Settanta - continua - sia i Genesis e sia la mia musica trovarono un pubblico meraviglioso ed appassionato che cantava con noi per tutti i concerti», prosegue il post di Gabriel. «Ogni volta in cui ho lavorato ad un album mi sono sempre chiesto se potessi arrangiarlo in Italia - aggiunge - parlo anche un pò di italiano, male, ma abbastanza da sentire l’Italia come una 'casa lontana da casa'. Io e la mia famiglia siamo molto colpiti dalle devastazioni di questo virus».

Come riporta Hot Press, i due documentari sono stati realizzati da Anna, figlia di Gabriel, e dal suo collaboratore Andrew Gaston e «non sono stati visti da un pubblico sufficientemente vasto».

