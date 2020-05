Federica Nargi balla come Britney Spears su TikTok: il video dell'ex velina

Federica Nargi balla come Britney Spears su TikTok. L'ex velina ha condiviso sui social un breve video in cui balla sulle note di "Baby one more time", hit del 1998.

Nel 2008, la Nargi è stata eletta velina insieme alla siciliana Costanza Caracciolo. Insieme hanno ballato sul bancone di Striscia la notizia per quattro edizioni consecutive.

Dal marzo 2009, la Nargi è fidanzata con Alessandro Matri. Dalla loro relazione sono nate due figlie: Sofia, nata il 26 settembre 2016 e Beatrice, nata il 16 marzo 2019.

