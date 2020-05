Coronavirus, Il Volo al fianco della ricerca: il concerto benefico da casa

Il trio di tenori de Il Volo si è esibito in un concerto da casa per un progetto benefico lanciato dagli stilisti Dolce&Gabbana contro il Coronavirus.

"Siamo felici di partecipare al progetto #DGFattoInCasa di Dolce&Gabbana - hanno spiegato i giovani tenori -. Vogliamo sottolineare l’importanza di tutti i lavori e in particolare quello di tutti i medici e dei ricercatori che si stanno impegnando per aiutarci ad uscire da questa emergenza sanitaria".

Ecco che i tre artisti hanno cantato, sul profilo Instagram di Dolce&Gabbana, tre canzoni: "Grande amore", "Nessun dorma" e "O’ Sole Mio".

"Speriamo di portare un po’ di gioia nelle case dei nostri fan, che sono in tutto il mondo e che non vediamo l’ora di riabbracciare, ricordando loro sia l’importanza di comportarsi in modo coscienzioso, sia di sostenere la ricerca del professore Mantovani della Fondazione Humanitas per la Ricerca".

