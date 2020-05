Vacanze estive nel 2020, per il New York Times l'Italia è tra i 10 posti più sicuri

Punto interrogativo per l'estate e il turismo nel 2020. Nonostante le previsioni sicuramente non rosee, oltreoceano arrivano indicazioni di fiducia nei confronti del Belpaese. L'autorevole New York Times, lo scorso 8 maggio, ha inserito in un articolo l'Italia tra i 10 posti più sicuri per le vacanze estive in questo periodo di pandemia, a causa della diffusione del coronavirus.

Nel testo dell'articolo sono analizzate le date della fine del lockdown e le restrizioni per i turisti e per i residenti. Il giornale spiega infatti come sia in evidente in Italia la necessità di fare ripartire l’economia, a partire dal turismo. Un settore fondamentale per il nostro Paese. In particolare l'autrice dell'articolo indica la costiera amalfitana come uno dei posti da visitare assolutamente, anche grazie ai numeri molto bassi dei contagi in Campania e nel Sud.

L'articolo elenca i posti più sicuri e, oltre all’Italia, classifica anche Francia, Grecia, Australia, Nuova Zelanda, Porto Rico, Islanda, Messico, Singapore e Hawaii.

