EuroJackpot, in Basilicata centrato un 5+2 da 33 milioni

Vincita da record in Basilicata al concorso EuroJackpot n. 22 di ieri. Con un «5+2» sono stati vinti 33 milioni e 290 mila euro. La vittoria è arrivata a Rionero in Vulture, in provincia di Potenza presso il punto vendita Sisal Tabacchi Archetti grazie ad una schedina Quick Pick.

Il concorso è stato ricchissimo con ben tre «5+1» da 701 mila euro di quota unitaria (due in Danimarca e uno in Germania) e anche quattro «5» da 185 mila euro (Estonia, Finlandia, Germania e Svezia). Il jackpot a disposizione del prossimo concorso ripartirà da quota 10 milioni di euro.

