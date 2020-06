Stasera l'eclissi di Luna, la seconda dell'anno: gli orari migliori per vederla

Tutti con il naso all'insù stasera per la seconda eclissi di Luna del 2020. La prima si è verificata lo scorso 10 gennaio. "Non regalerà lo stesso spettacolo del 2017 - spiega Astronomitaly - in quanto si tratterà una eclissi lunare penombrale”.

Stando agli orari relativi alla città di Roma, l'appuntamento è per le 19:45, la Luna sorgerà alle 20:45. La fase di massimo oscuramento della Luna è prevista per le 21:25. Sarà allora che la Luna si troverà immersa per il 59% all’interno del cono d’ombra prodotto dalla Terra, per terminare poco dopo le 23.

Si tratterà dunque di una eclissi di Luna penombrale in quanto la Terra si frappone tra la Luna e il Sole.

La prossima eclissi si verificherà il 21 giugno, in occasione del solstizio d’estate. In quell'occasione, ci sarà una eclissi parziale di Sole. Una ennesima eclissi è prevista per il 30 novembre ma non sarà visibile dall’Italia. L'ultima dell'anno è in programma per il 14 dicembre.

