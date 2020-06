Giulia Valentina, l'influencer siciliana fa un regalo alla fan "povera" ma il web non approva

Nata a Torino ma di origini siciliane, Giulia Valentina è famosa per la sua passata relazione con il rapper Fedez.

Affermatainfluencer oggi, il suo profilo Instagram può contare sul sostegno di numerosi follower.

In queste ore, Giulia è alla ribalta per una sorpresa che ha voluto fare ad una delle sue fan, dividendo però l'opinione del web.

Tutto è iniziato quando una sostenitrice dell'influencer le ha lanciato un appello via Twitter in cui esortava la bella Giulia a farle recapitare alcuni prodotti da lei pubblicizzati perchè "povera". Un amore a prima vista quello della fan per questi prodotti, tanto da spingerla a richiederli in omaggio viste le limitate possibilità economiche.

Detto, fatto. Giulia Valentina ha subito risposto in privato alla ragazza, scrivendo: "Mi sono fatta fare una gift card per te".

Incontenibile lo stupore della fan che ha fatto sapere sui social: "Mi ha appena scritto Giulia Valentina per dirmi che mi ha fatto fare una gift card personalizzata per comprare dei prodotti che non potevo permettermi".

In molti hanno commentato positivamente il bel gesto di Giulia Valentina. "Giulia Valentina legge un tweet in cui le viene detto (magari scherzando) di essere troppo povera per comprare dei prodotti da lei pubblicizzati. Scrive in privato all’autrice e le fa recapitare una card. Per me lei ha il seguito che merita e gliene auguro di più", ha commentato una fan dell'influencer.

Ma non sono mancate le critiche. Un utente infatti ha commentato: "Si tratta di una mossa commerciale. Se fosse stata così generosa, poteva regalarle uno smartphone".

