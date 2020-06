"Il mondo finirà il 21 giugno" secondo i Maya, vi spieghiamo perché è una bufala

La fine del mondo è vicina. Almeno stando alla teoria che circola in questi giorni sul web.

Prevista inizialmente per il 21 dicembre del 2012, in realtà avverrà il prossimo 21 giugno. Secondo quanto riporta l’Huffingtonpost, infatti, pare che la data del 2012 non sia stata calcolata correttamente.

L'errore è nato nel momento in cui non si è presa in considerazione l’introduzione del calendario gregoriano, avvenuta nel 1582 in sostituzione a quello giuliano.

Secondo alcuni calcoli, fra i due calendari ci sarebbe una differenza di 11 giorni che darebbe vita ad uno scarto di 8 anni. Ecco che per Paolo Tagaloguin, un presunto ricercatore dell’università del Tennessee, secondo il calendario giuliano noi staremmo vivendo nel 2012. Ecco perchè la fine del mondo è prevista per il 21 giugno.

In poche ore, però, sul web è stato dimostrata la palese bufala visto che il profilo Twitter del presunto è stato cancellato.

La notizia della fine del mondo dunque pare non avere un reale fondamento. Di fatto, esiste un professore Tagaloguin, ma è un biologo in nessun modo legato allo studio della civiltà Maya. Bufala o no, la notizia dell'imminente Apocalisse sta comunque facendo il giro del web in queste ore.

