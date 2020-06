Mirko Scarcella, il calabrese "guru di Instagram" smontato dalle Iene. Lui: "Tutte buffonate"

Madre calabrese, padre siciliano, Mirko Scarcella è considerato il "guru di Instagram". Di lui si sono occupati diversi media italiani, è stato ospite in numerose trasmissioni televisive. Con la sua attività di social media manager ha creato fenomeni come quello di Gianluca Vacchi. Mettendosi in proprio ora offre la sua consulenza per avere maggiore visibilità sui social, a partire da Instagram.

Le Iene hanno però gettato un'ombra sulla sua attività: "Ecco Mirko Scarcella - si legge sul sito delle Iene - "guru di Instagram" di cui si sono occupati tanti media italiani. Apparentemente un genio dei social, capace di costruire la vita dei suoi sogni seguendo il motto di Confucio: "Fai quello che ami, e non lavorerai un solo giorno nella tua vita". Ma le cose stanno davvero così? Il nostro Gaston Zama analizza la sua attività, con qualche sorpresa…".

Il servizio delle Iene svelerebbe alcuni trucchi di Scarcella sull'acquisizione dei followers che proverrebbero soprattuto da India, Turchia e Brasile. Ma immediata è arrivata la replica dello stesso Scarcella che ha pubblicato una storia su Instagram: «Ho appena finito di vedere il servizio de Le Iene. Chiederò il diritto di replica per tutte le buffonate che sono state dette così vedremo chi è il vero ciarlatano, enjoy».

