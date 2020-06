A 82 anni, l'attrice Jane Fonda diventa testimonial Gucci

Gucci sceglie Jane Fonda come nuova testimonial. A 82 anni, l'attrice è apparsa fra tanti giovani modelli, indossando sneakers e borsa del famoso marchio di moda.

Attivista per la tutela dell'ambiente, la Fonda è tornata a prestare la sua immagine per la moda e stavolta per una buona causa.

L'attrice infatti è diventata il volto della prima collezione Gucci Off The Grid, realizzata con materiali riciclati biologici provenienti da materie rinnovabili e da fonti sostenibili.

Il look scelto per l'attrice è un tailleur con pantaloni ampi a vita alta, sneakers dorate con suola bianca e maxi borsa en pendant.

© Riproduzione riservata