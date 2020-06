Temptation Island, Antonella Elia e Manila Nazzaro le prime due concorrenti della nuova edizione

Torna dal 7 luglio Temptation Island.

Dopo alcune settimane di incertezza dovuta all'emergenza Coronavirus, il programma è pronto per ripartire.

Anche quest'anno, dunque, coppie di fidanzati metteranno a dura prova i loro sentimenti.

Fra le coppie che parteciperanno ci sono Antonella Elia, reduce dal Grande Fratello Vip. Insieme a lei il fidanzato Pietro delle Piane.

Altra concorrente è Manila Nazzaro, ex Miss Italia in gara con Lorenzo Amoroso. Per Manila, Lorenzo ha sempre rappresentato una svolta dopo alcune delusioni amorose fra cui il matrimonio finito con Francesco Cozza, dal quale ha avuto due figli. “Partecipo a Temptation Island perchè potrebbe illuminarci”, ha detto l'ex Miss Italia che ha anche aggiunto: “Io non credevo più nell’amore. Lorenzo è stato bravo perchè ha avuto pazienza e determinazione, facendomi dunque credere che è possibile innamorarsi di nuovo".

