Novità in casa Simpson: attori bianchi non doppieranno più personaggi di colore

I Simpson non utilizzeranno più attori bianchi per le voci di personaggi di altre origini etniche.

Lo hanno reso noto i produttori, sull'onda delle iniziative messe in moto dal movimento di protesta Black Lives Matter.

La sitcom parodica dello stile di vita statunitense è stata per anni criticata per il fatto di utilizzare un attore bianco, Hank Azaria, per il doppiaggio del personaggio indiano-americano Apu. La serie tv è stata spesso accusata anche di usare il personaggio in modo da rafforzare gli stereotipi razziali e Azaria di recente ha abbandonato l’incarico.

«Nel prosieguo del tempo, i Simpson non avranno più attori bianchi che esprimono personaggi non bianchi», hanno fatto sapere i produttori in una breve dichiarazione.

© Riproduzione riservata