Katy Perry, rivelazione choc: "Ho pensato al suicidio dopo la rottura con Orlando Bloom"

Distrutta per la separazione da Orlando Bloom, Katy Perry ha confessato di aver pensato anche al suicidio.

"C'è stato un momento in cui ho pensato di togliermi la vita...", ha detto ai microfoni di radio SiriusXM CBC. La cantante si è raccontata a 360 gradi, non facendo mistero di quello che ha definito uno dei periodi più difficili della sua vita. Era il 2017, anno in cui aveva rotto con Orlando Bloom.

Ora fra i due è tornato il sereno, tanto che aspettano una bambina. Ma la cantante non ha dimenticato la sofferenza di quel periodo: "Cercai conforto nella musica, ma il suo disco di allora, Witness, fu un vero flop".

La sua storia con Orlando Bloom è iniziata nel 2016, venendo quasi subito allo scoperto. L'occasione è stata il Festival di Cannes. Dopo una breve separazione, i due sono poi tornati insieme. E presto, saranno genitori.

