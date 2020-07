Antonella Elia spopola a Temptation Island, già virale la gaffe in tv: "Chi è Sofia?"

Tra gelosie, pianti, tatuaggi, addominali scolpiti, bikini da urlo, falò e una insospettabile Antonella Elia, ex concorrente del Gf Vip, già diventata regina di Twitter, trasformata anche in questo reality in una dispensatrice di consigli: è partito Temptation Island, il safari amoroso di casa Mediaset, che separa per 21 giorni sei coppie di fidanzati e li piazza in un resort in Sardegna con dei single tentatori.

Il reality estivo di Canale 5 al suo debutto travolge gli ascolti della prima serata, anche in questa edizione, nonostante i mesi difficili appena trascorsi dagli italiani: l’emergenza Covid, le incertezze, il lockdown.

Il docureality è l’asso di cuori dell’ammiraglia Mediaset, come ricordato dal direttore di Canale 5 Giancarlo Scheri, che festeggia «l'esordio eccellente per la settima edizione con

3.698 mila telespettatori e il 21.63% di share».

Condotto da Filippo Bisciglia, il programma «ha toccato picchi del 33% di share e di 4.530 mila di telespettatori».

Dati che rivelano che Temptation Island resta una granitica certezza per Canale 5. La prima puntata del reality cult è subito un susseguirsi di emozioni, gaffe e qualche uscita poco felice, va detto, ma la gente lo guarda per rilassarsi. Bisciglia accoglie le sei coppie: i vip Antonella Elia (56 anni) e Pietro Delle Piane (46 anni), Manila Nazzaro (42 anni) e Lorenzo Amoruso (49 anni), e i'nip' Valeria (27 anni) e il fidanzato Ciavy (35 anni), Sofia (30 anni) e Alessandro (47 anni), Anna (37 anni) e Andrea (27 anni), Annamaria (43 anni) e Antonio (33 anni).

Quindi si passa alla presentazione dei tentatori e alla successiva scelta dei single preferiti. Ma senza il classico gioco delle ghirlande (e i fan sul web s'infuriano). «Sono io la femmina Alfa» dice la Elia al fidanzato prima di salutarlo con un lungo bacio. Baci appassionati anche tra la Nazzaro e Amoruso, apparsi i più sereni. Distacco più traumatico per i fidanzati 'comuni'.

Annamaria e Antonio: lacrime a fiumi per lei che dopo appena un giorno viene chiamata nel 'Pinnettu' per «immagini che la sconvolgeranno» preannuncia Bisciglia. Nel filmato, tra le altre cose, il fidanzato Antonio fa uno spogliarello. Poi si domanda:

"Non so se continuare o no a fare errori?». Annamaria cade nello sconforto, la Elia le consiglia di «dargli un calcio nel c...».

Al primo falò, Bisciglia (rivolgendosi alla donna) pronuncia la fatidica frase: «Ho un video per te». Il fidanzato si fa spalmare la crema solare da una schiera di tentatrici. E tra un

ballo e l’altro il ragazzo parla già di «ex».

Valeria e Ciavy: doccia fredda per la ragazza che dopo quattro anni sente frasi del tipo: «Qualche stupidaggine l’ho fatta ma non mi ha scoperto» e «non so se sono innamorato».

Valeria, piangendo, ammette di essere innamorata ma non stupida: «Ho geolocalizzato il suo cellulare: a dicembre 2019 stava in albergo con un’altra».

La 'saggia' Elia: «Ma buttalo nella pattumiera». Ma non è finita qui: altro giorno, altro 'Pinnettu' per la ragazza che stavolta sente il fidanzato definirla «appiccicosa». Al primo falò, Valeria scopre anche che lui esce di nascosto e che sta «bene da solo». Al falò anche Ciavy vede delle immagini che lo colpiscono: il tentatore tatuato Alessandro chiede di uscire a Valeria e lei candidamente ammette: «Se fossi stata single, mi potevi interessare». Tra Valeria e il tentatore l’intesa sale di ora in ora, tanto che i due si abbracciano nascosti sotto un asciugamano. Ciavy si scopre geloso.

Manila e Lorenzo: l’ex calciatore si scatena in balli di gruppo ma ammette di sentire la mancanza della compagna. Anche l'ex miss si sente sola senza Lorenzo.

Anna e Andrea: lei si lamenta dell’immaturità del suo fidanzato che vedendo il video-sfogo non ne condivide i contenuti e parla di errori del passato che ha compreso.

Sofia e Alessandro: la donna viene chiamata nel 'Pinnettu' dove scopre che il fidanzato è già in confidenza con la single Beatrice a cui parla del rapporto con la ex moglie. Anche al falò vede immagini del compagno in dolce compagnia e dà di matta.

Sofia dice ad Antonella: «Lo sbaglio nella mia vita è stato non amare più Sofia». Antonella: «Chi è Sofia?». La risposta: «Io sono Sofia». «Ah scusa», risponde Antonella. Uno scambio diventato un trend sui social: addirittura Emma lo ha riprodotto sul suo profilo.

