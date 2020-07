David Beckham mette in vendita la sua Aston Martin: il costo è di oltre 400 mila sterline

La Aston Martin di David Beckham è in vendita.

L’annuncio è apparso sul sito specializzato Auto Trader, l’Aston Martin AMV8 Volante è quotata 445mila sterline.

La stella del calcio, che ha giocato per il Manchester United, il Real Madrid, LA Galaxy e il PSG, ha acquistato il modello vintage nel 2003 ed è stato costantemente visto girare per le strade di Londra, in compagnia della moglie Victoria, a bordo del bolide color vinaccia.

Ne è stato così affezionato negli anni al punto che l’esemplare fu spedito in Spagna quando era sotto contratto con il Real Madrid.

Realizzato nel 1988 e rifinito in rosso intenso, il veicolo vanta interni in pelle color crema, radica di noce e un V8 da 423 cavalli che generano 96 km/h in soli 5,2 secondi e fino a una velocità massima di 270 km/h.

Beckham ha avuto la V8 Volante, una dei pochissimi 78 esemplari realizzati, per 15 anni, prima di separarsi nel 2018.

L’auto è in vendita da Aston Martin Works su Auto Trader ad un prezzo esorbitante (548.808 dollari), ma per il collezionista di auto potrebbe valerne la pena data la marca, il modello, le condizioni generali, i legami delle celebrità e il fatto che sia offerto con una garanzia di auto d’epoca di 12 mesi.

