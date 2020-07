WhatsApp, Messenger e Instagram si fondono: verso la "superchat" da 5 miliardi di utenti

Una "superchat" che includerà i tre più grandi social (WhatsApp, Messenger e Instagram) e potrà contare su una platea di quasi 5 miliardi di utenti. È l'indiscrezione lanciata da alcuni esperti del settore che hanno notato "movimenti sospetti" e indizi tra i codici di programmazione delle versioni beta delle app.

Non è ancora chiaro quando verrà lanciata questa nuova piattaforma, ma è evidente come il lockdown abbia notevolmente velocizzato la fase di transizione verso il nuovo "supersocial" come testimoniato, tra l'altro, dall'introduzione delle "stanze". "There's a new way to message on Instagram", recita una schermata su Instagram che lascia pochi dubbi sulla direzione intrapresa da Menlo Park.

Secondo quanto emerso, il sistema consentirà di selezionare i post condivisi attraverso le due chat per poi poterli ripubblicare su Facebook o Instagram. Alcuni sviluppatori hanno scoperto come Facebook stia inoltre predisponendo un database condiviso che dovrà coordinare le funzionalità di WhatsApp su Messenger.

Il piano di Facebook è evidentemente quello di rendere più semplici i passaggi da un'app altra senza l'obbligo di iscrizione a tutti i social.

© Riproduzione riservata