Demi Moore arreda il bagno con moquette e divano, le foto sorprendono il web

Stanno facendo facendo il giro del web le foto del bagno di casa di Demi Moore, condivise su Twitter. Niente di strano se non fosse che l'attrice ha deciso di arredarlo con moquette e divano.

Una stanza insolita che i fan hanno cercato di decifrare con una serie di commenti: "Moquette in bagno?", e ancora "Non so dire se c'è un divano in bagno o una toilette in salotto".

Nella foto, si vede l'attrice mentre - munita di pc - lavora ad un suo nuovo progetto.

