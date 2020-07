Dopo il lockdown, gli Abba tornano con cinque nuove canzoni

Gli Abba, il quartetto svedese che ha venduto oltre 400 milioni di dischi in tutto il mondo, stanno per tornare con cinque nuove canzoni.

Il gruppo svedese tornato insieme due anni fa avrebbe dovuto pubblicare due inediti entro la fine del corrente anno ma ora si apprende che i piani sono stati cambiati e le canzoni nuove diventano cinque.

Come si legge sul sito inglese Metro.co.uk Geoff Lloyd, uno dei conduttori del podcast 'Reasons To Be Cheerful', ha infatti affermato:

«Ho trascorso un’ora con Bjorn Ulvaeus degli Abba su Zoom. È in quarantena, ha un’isola nell’arcipelago di Stoccolma. Hanno registrato cinque canzoni nuove. Sarebbero dovute uscire alla fine dell’anno scorso. Ma per difficoltà tecniche e per la pandemia è stato tutto ritardato. Però mi ha promesso che la nuova musica degli Abba sarà pubblicata nel 2021».

L’ultimo album di studio del quartetto svedese risale al 1982 mentre tre inediti furono pubblicati tra 1993 e 1994. Il gruppo si costituì intorno al 1970 con la formazione che avrebbe sempre mantenuto: Bjorn Ulvaeus, Benny Andersson, Agnetha Faltskog e Anni-Frid Lyngstad ('Frida').

Quattro anni dopo gli Abba esplodevano dopo aver vinto l’edizione dell’Eurovision Song Contest del 1974 con 'Waterloo'; ultima esibizione pubblica del gruppo al'11 dicembre 1982. Poi, nel 2018, la reunion.

