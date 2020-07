Aurora Ramazzotti: "A 14 anni dicevano che mia madre era più bella di me, ho sofferto"

Ricevuti i complimenti sui social per aver condiviso una sua foto in cui ha mostrato tutte le imperfezioni della sua pelle, Aurora Ramazzotti ha raccontato di come ha sofferto quando aveva solo 14 anni per via del duro confronto con la madre.

"Avevo 14 anni - ha raccontato - e c’era la mia foto in copertina al mare con mia madre, dove dicevano che lei era più bella di me. Insomma, avevo 14 anni compiuti, una ragazzina".

La giovane figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti non ha fatto mistero dei suoi problemi affrontati in età adolescenziale: "Ho avuto problemi di peso, di pelle, di confronto. Sarò sempre un po’ in difficoltà, - ha spiegato - ma combatterò sempre per amarmi. Non devi cercare negli altri la forza per amarti, perché lì non la troverai, la devi cercare in te".

Infine, un attacco anche al mondo dei social: "La colpa è anche dei social che alimentano questa esigenza di perfezione".

