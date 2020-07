I Me contro Te si separano? La verità di Luì e Sofì sui social

In allarme i milioni di fan dei Me contro Te. Negli ultimi giorni, infatti, è circolata la notizia di un'imminente separazione e che ha scatenato il panico tra i giovanissimi ammiratori della coppia di youtuber. Luì e Sofì hanno però prontamente smentito quella che hanno definito su Instagram "una fake news".

"Ricordate che noi siamo I Me contro Te e non esiste un ME senza TE", hanno scritto a corredo di una foto in cui, abbracciati, si mostrano felici e sorridenti.

Non si ferma infatti il successo dei Me contro Te, un vero e proprio fenomeno mediatico che dal web è approdato anche alla tv e al cinema. Luì e Sofì hanno sbancato al botteghino con Me contro Te – Il film: La vendetta del Signor S ma anche conquistato anche il mercato musicale con "Il Fantadisco dei Me contro te".

