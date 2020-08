Dalla morte della madre alla pandemia, Mara Venier: "Ho sofferto di depressione"

Non usa mezzi termini Mara Venier quando parla di uno dei suoi momenti più difficili: "Ho avuto una profonda depressione", ha detto la conduttrice 69enne al settimanale Oggi. A settembre, la Venier tornerà al timone di Domenica In. “Mi avevano rottamata - ha spiegato -. Ma non bisogna mollare perchè la rivincita arriva sempre".

Il periodo della depressione vissuto dalla Venier è stato causato anche dalla perdita della madre: "Un dolore immenso per me, solo con mio nipote Claudio il tempo ha ricominciato ad essere scandito, vissuto. Il mio lavoro è sempre stato un modo per distrarmi".

La Venier ha anche raccontato del periodo di paura vissuto a causa del lockdown: "Ho cercato di essere forte sia per me che per mio marito Nicola".

