Elodie balla in barca insieme alla nonna: il video è virale

Un balletto improvvisato in barca insieme alla nonna ha conquistato in pochi minuti i suoi followers su Instagram. Lei è Elodie, al centro in questi giorni di numerosi attacchi per la sua presa di posizione contro Matteo Salvini.

La cantante sembra non pensarci, tanto da raccontare sui social la vacanza che sta trascorrendo insieme alla sua famiglia. Presente anche la nonna che si è lanciata in un ballo insieme alla nipote.

Non sono un mistero le origini straniere di Elodie. La cantante infatti è nata e cresciuta nella borgata romana di Quartaccio. Il padre è italiano mentre la madre è francese creola, originaria della Guadalupa. Ha anche una sorella minore di nome Fey.

Elodie può essere considerata a pieno titolo la protagonista assoluta di questa estate, visto che ha all'attivo ben due tormentoni ossia "Ciclone" e "Guaranà".

