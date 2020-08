Riparte Bake Off, in gara anche un concorrente di Castrovillari e una palermitana

Dal 4 settembre alle 21.20 riparte Bake Off, presentato da Benedetta Parodi e con i giudici Ernst Knam, Clelia D'Onofrio, Damiano Carrara e una new entry: Csaba dalla Zorza.

Su Dplay sono disponibili le schede video e le curiosità su tutti i concorrenti. Alessandra (38 - Anzio, RM) moglie e mamma di due bambine, soprannominata "Bouganville" perché ha la testa fra le nuvole. Alessia (28 - Padova) è una giovane maestra d'asilo con un amore sfrenato per la pasticceria. Arturo (36 - Rimini) ha la passione per la tecnologia e per la cucina e moltissimi hobby, è un pilota di droni, si definisce un nerd al 100%. Chiara (34 - Varano Borghi, VA) è una food-writer e nel suo blog oltre alle classiche propone una versione esteticamente identica anche per i cani. Donato (36 - Bologna) di origini pugliesi, stanco della solita routine della vita in ufficio, si è reinventato barman. Elena (20 - Conegliano, TV) è diplomata in pasticceria all'Istituto Alberghiero e sogna di aprire una sua pasticceria. Elisabetta (59 - Milano) è una milanese DOC e lavora come impiegata bancaria. Ma oltre a quello della pasticceria ha molti altri interessi.

Fedele (44 - Castrovillari, Cosenza) è un simpatico attore teatrale, si occupa di marketing digitale, fa il conduttore radiofonico e arbitro di pallavolo. Gino (25 - Firenze) detto "Gino Pasticcino" è uno studente di storia dell'arte. E' diventato vegetariano e ha iniziato a preparare dolci nuovi. Giovanni (24 - Locate Varesino, CO) è un tecnico informatico con un amore per la moda. La sua passione per la pasticceria nasce nell'infanzia. Giacomo, in arte Peperita (37 - Milano), è un impiegato di giorno e una Drag Queen di notte, quando si esibisce in esuberanti spettacoli. Matteo (35 - Milano) ha un amore sfegatato per tutto ciò che è ordine e precisione, e queste caratteristiche le mette anche nei suoi dolci. Monia (45 - Folignano, AP) è una donna forte e fiera che dopo un'importante carriera in banca si è data al cake design. Philippe (25 - Segno, TN) è fisioterapista e sostiene che saper fare bene i massaggi e preparare i dolci sia perfetto per sedurre le ragazze. Sara (28 - Gallarate, VA) è una designer che ha trovato nella passione per la pasticceria la vera se stessa.

Infine, Valeria (38 - Palermo) è una cantante lirica di Palermo. Fra tour e spettacoli, le piace creare dolci particolari e belli da vedere.

