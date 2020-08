Emma Marrone annuncia il nuovo singolo: è "Latina" scritto da Calcutta e Durdust

È "Latina" il nuovo singolo di Emma Marrone, scritto per lei da Calcutta e Dardust. Ad annunciarlo la stessa cantante salentina oggi con un post sul suo profilo Instagram.

"Ho ricevuto questa canzone LATINA il giorno del mio compleanno su whatsapp da Calcutta e Dardust. Mi sono emozionata, era inaspettata e ho sentito da parte di tutti la voglia di spingersi in acque inesplorate. Mi piacciono le sfide, mi piace provare a scoprire fin dove posso spingermi. Latina è proprio questo, una canzone forte e diretta che profuma di libertà. Mi sento proiettata in una nuova dimensione e sono pronta per questo nuovo cambiamento. SONO SOLO UNA CANZONE E SONO QUI DENTRO LA RADIO".

L'annuncio è stato anticipato da qualche indizio. Emma ha infatti condiviso uno screenshot in cui spiega: "La canzone si chiama LATINA. Esce il 28 agosto. Me l’hanno regalata questi tre ragazzacci del mio cuore il giorno del mio compleanno", ha scritto a margine della foto.

"Latina" arriva a meno di un anno dall’album Fortuna e mentre Emma Marrone si trova occupata nelle selezioni per la nuova edizione di X Factor di cui è giudice con Mika, Hell Raton e Manuel Agnelli .

