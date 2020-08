Gmail down, mail con allegati non inviate: ecco cosa sta accadendo

Gmail, da questa mattina, non funziona. Il server infatti non permette di inviare e-mail con allegati di qualsiasi genere e nemmeno di riceverne. Accade inoltre che contenuti inviati da altri account non vengano comunque ricevuti dal sistema Gmail.

Il malfunzionamento è stato rilevato intorno alle 7 di questa mattina e sono tanti gli utenti che stanno segnalando il caricamento lento degli allegati, il mancato invio e anche la mancata ricezione delle mail.

Disagi sia per la versione pc sia per quella mobile. “Spiacenti. Si è verificato un problema. Le modifiche recenti potrebbero non essere state salvate" o ancora "Impossibile inviare il messaggio. Controlla la rete e riprova": questi i messaggi inviati alla fine del processo di caricamento.

Problemi tra l'altro non solo in Italia ma in tutto il mondo. Migliaia infatti le segnalazioni inviate su downdetector.com. Ancora ignota la causa del disservizio.

© Riproduzione riservata