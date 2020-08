Antonella Mosetti positiva al Covid si sfoga: "Anch'io al Billionaire, dura stare in casa"

Positiva al Covid, Antonella Mosetti parla di quanto le sta succedendo. L'ex ragazza di Non è la Rai si trova chiusa in casa dopo l'esito del tampone.

"Non è facile - ha scritto sui social - ma cosa in questo mondo non lo è?". Al Messaggero ha poi raccontato di aver contratto il virus in Sardegna. "Tutta Roma nord era in Costa Smeralda e a Porto Cervo c'era perfino la calca".

E poi ha anche ammesso: "Abbiamo abbassato la guardia troppo presto". La Mosetti ha raccontato di aver trascorso una serata al Billionaire, il locale di Flavio Briatore oggi anche lui contagiato insieme a numerosi dipendenti.

"Non è possibile dire se ho preso il virus nel locale, ma sicuramente l’ho preso in Sardegna". Negativa al tampone la figlia della Mosetti, Asia Nuccetelli. I sintomi della Mosetti sono stati stanchezza, raffreddore, e l'incapacità di sentire sapori e odori. "È dura - ha spiegato - anche perchè rimanere in casa è molto noioso".

© Riproduzione riservata