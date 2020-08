Stefano Accorsi di nuovo papà: nasce Alberto, il secondo figlio insieme a Bianca Vitali

È nato Alberto, il secondo figlio di Stefano Accorsi e Bianca Vitali.

Attraverso un ritratto di famiglia, condiviso su Instagram, l'attore 49enne ha annunciato di essere diventato nuovamente papà.

I due, sposati dal 2015, hanno già un altro figlio di 3 anni e che si chiama Lorenzo. Accorsi era padre comunque di altri due figli, nati dalla sua precedente relazione con Laetitia Casta. Loro sono Athena e Orlando, i di 10 e 13 anni.

La storia fra Accorsi e la Vitali ha fatto discutere in passato per via della differenza d'età: 49 anni lui, 29 lei. Tuttavia, i fatti hanno smentito ogni riserva su questa storia che va avanti felice.

