"Uomini e donne" torna in tv dal 7 settembre: tutte le misure anti Covid in studio

Dopo la pausa estiva, Maria De Filippi torna in tv con una nuova stagione di Uomini e donne, che di fatto riaprirà i battenti in anticipo ossia lunedì 7 settembre.

Una stagione particolare per la De Filippi, che tornerà sicura di poter rispettare tutte le norme anti Covid. Ci saranno spazi più ampi, led a 360 gradi, e due passerelle laterali sopraelevate da dove scendereanno tronisti e corteggiatori.

Immancabili anche gli storici opinionisti del programma ossia Tina Cipollari e Gianni Sperti.

In onda dal 16 settembre 1996, Uomini e donne era stato ideato inizialmente come un luogo dove una coppia raccontava la propria storia per discuterne col pubblico. Nel 2001, la trasmissione ha assunto un format completamente diverso, diventando un programma per incontri. Nella stagione 2016/2017 la trasmissione ha aperto anche alle coppie omosessuali.

Proprio quando ha cambiato format, a partire dal 2001, il programma è stato al centro di numerose critiche per via dei toni polemici usati dai protagonisti, e spesso rissosi. In più occasioni il Moige si è scagliato contro la trasmissione di Maria De Filippi.

