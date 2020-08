"Sei grassa", Valentina Ferragni replica: "Qualche chilo in più ma non mi sento sbagliata"

Di nuovo vittima di body shaming Valentina Ferragni.

La sorella della famosa influencer Chiara è stata attaccata nuovamente sui social da alcuni hater, per via della sua forma fisica.

Criticata perchè spesso senza trucco, e con qualche chilo almeno da quello che si evince da alcuni suoi scatti, la giovane Ferragni ha comunque risposto per le rime.

"Mi dispiace che la mia normalità sia considerata come anormale. Fino a qualche tempo fa le ragazze vedevano le modelle, tutte molto magre, e cercavano di imitarle. Ma oggi non è più così: bisogna essere se stessi", ha scritto la Ferragni.

E ancora: "Non mi sento sbagliata solo perché ho preso qualche chilo in più. Magari dimagrirò, vado in palestra, ma di fatto mi godo la vita. Se voglio mangiare un piatto di pasta, lo faccio. So che non posso piacere a tutti. A volte capita che qualcuno mi fermi per strada quando sono struccata e mi chieda una foto. Poi la pubblicano sui social e scrivono: 'Guardate quanto è brutta'. Allora mi chiedo: perché hanno voluto fotografarsi con me? Solo per insultarmi? Eppure davanti a me nessuno ha mai detto: 'Vale, non mi piaci'. Magari non rappresento l’idea della perfezione. Ma preferisco essere imperfetta e accettarlo. Noi donne non riusciamo mai a volerci bene abbastanza. Ognuna di noi prova a diventare più bella, brava, intelligente, Ma quando ci si deve fermare? Quando si è davvero abbastanza?".

© Riproduzione riservata